Газпромбанк выделит почти 2 млрд рублей на строительство и техническое обслуживание поликлиники в Якутске

Газпромбанк, действующий в рамках стратегии построения инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, и ООО «ВИС Развитие» (Группа «ВИС») подписали соглашение о предоставлении финансирования на общую сумму 1,95 млрд рублей.

Средства будут предоставлены на финансирование капитальных затрат для строительства и обеспечения оборудованием поликлиники в Якутске. Инвестиционная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Основная цель – появление в Республике Саха (Якутия) современной и качественной медицинской инфраструктуры. Для снижения рисков строительства в проекте будет применен инструмент «Банковское сопровождение контрактов».

Величина капитальных затрат – 2,6 млрд рублей, из которых 0,7 млрд рублей на этапе создания объекта здравоохранения составят средства бюджета в виде капитального гранта. Остальная часть будет профинансирована за счет собственных средств Группы «ВИС» и кредитов Газпромбанка.

Проект подразумевает создание современной поликлиники городской больницы № 2 в Якутске общей площадью 8,9 тысяч кв. м, оснащенной под стандарты единой информационной системы «Умная поликлиника». Пропускная способность – 600 посещений в смену. Здесь будет установлено ультрасовременное оборудование: магнитно-резонансные томографы, цифровые ультразвуковые системы экспертного класса, аппараты для маммографического, рентгеновского, эндоскопического и флюорографического исследования.

«Газпромбанк с особым вниманием относится к социальным проектам, включая медицинскую сферу. Такие инициативы имеют большое значение для всего Дальнего Востока. Строительство поликлиники в Якутске – не первый проект Газпромбанка в медицинской сфере. Повышение доступности и качества медпомощи прямо влияет на экономический потенциал региона, меняет в лучшую сторону жизнь огромного числа людей, что полностью вписывается в принципы устойчивого развития и стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, реализуемые Банком. Совместный с Группой «ВИС» проект в сфере развития отечественного здравоохранения позволит обеспечить доступность базовых услуг населению и внедрить инновационные методики оказания медицинской помощи в Якутске», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер.

«Проекты в медицинской сфере – одно из ключевых и перспективных направлений бизнеса Группы «ВИС». Поликлиника в Якутске станет четырнадцатым объектом, который наш холдинг построит в республике на принципах ГЧП. Она станет одним из самых крупных медцентров в Якутии и будет оснащена современным оборудованием экспертного класса для оказания медицинских услуг на совершенно новом качественном уровне, который задан национальным проектом «Здравоохранение». После ввода объекта в эксплуатацию Группа «ВИС» по условиям соглашения с Правительством Якутии обеспечит его техническую эксплуатацию в течение семи лет, а медицинские услуги будут оказываться государственным учреждением здравоохранения в рамках ОМС», – рассказал член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.