Дальневосточный банк предложил ипотека для IT–специалистов от 3,9%

Дальневосточный банк снизил ставку по программе «Ипотека для IT-специалистов» до 3,9% годовых. Это программа госсубсидирования, направленная на поддержку сотрудников российских IT-компаний, в рамках которой можно приобрести у застройщика готовую или строящуюся жилую недвижимость на территории России.

Первоначальный взнос по «Ипотеке для IT-специалистов» — от 15 % стоимости приобретаемого имущества. Для населенных пунктов численностью до 1 млн. человек размер кредита составит от 300 тыс. рублей до 15 млн. рублей, ежемесячный доход заемщика — от 100 тыс. рублей. Для городов, где проживает свыше 1 млн. человек сумма кредита может достигать 30 млн. рублей, а доход заемщика должен быть от 150 тыс. рублей. Максимальный срок выдачи — 360 месяцев.

Для участия в программе «Ипотека для IT-специалистов» заемщик должен быть в возрасте от 22 до 44 лет включительно, а его основное место работы — компания, которая включена в Реестр Министерства цифрового развития РФ. Подать экспресс-заявку можно на сайте www.dvbank.ru.

*Процентная ставка может быть увеличена: