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Примсоцбанк: Ипотека на покупку земли без первоначального взноса стала ещё выгоднее

Ориентируясь на потребности своих клиентов Примсоцбанк улучшил условия по программе «Своя земля». Теперь заёмщики могут не только приобрести землю без первоначального взноса, но и получить большую дополнительную сумму на личные нужды. Как отмечают эксперты банка, аналогов данной программы на рынке нет.

Напомним, оформить ипотеку можно как на покупку отдельного земельного участка, так и участка с дачным домиком. Не обязательно, чтобы к дому были подведены все коммуникации, главное – наличие проведённого электричества. В этом случае клиент может получить дополнительно не более 50% от стоимости дома в дополнение к стандартным 150% от стоимости участка.

– По программе «Своя земля» можно приобрести участок, на котором уже есть какие-либо постройки, даже если они не зарегистрированы. Если заёмщика заинтересует участок с непригодной для проживания дачей, банк также сможет предоставить на неё кредит. Программа подразумевает приобретение вышеуказанной недвижимости без первоначального взноса, сейчас мы шагнули дальше и увеличили сумму предоставляемых дополнительных средств. Теперь наши клиенты могут купить земельный участок с домом без коммуникаций и получить большую сумму на благоустройство в рамках максимальной суммы кредита – до 2 миллионов рублей, - подчеркнул Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Ипотечный кредит «Своя земля» выдается на сумму от 300 000 до 2 000 000 рублей, но не более 150% от стоимости земельного участка и 50% от стоимости дома. Срок кредита составляет от 1 года до 10 лет. Процентная ставка от 11,65% до 13,75%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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