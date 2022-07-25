Женщин-руководителей в России стало в два раза больше

Служба исследований hh.ru, выяснила, как за последние годы на рынке труда изменилась расстановка руководящего состава в зависимости от гендера.

Исследование показало, что за последние три года число профессиональных сфер, где женщины занимают руководящие позиции выросло в России в два раза. Так, в 2019 году в топ сфер, где доля резюме женщин-руководителей превышала 50%, входили «Управление персоналом», «Наука и образование», «Бухгалтерия, финансы», а также «Спорт, фитнес, салоны красоты» (итого четыре профсферы). Теперь, в 2022 году, число областей, где женщины претендуют на топменеджерские должности, выросло до девяти, то есть более, чем в два раза. К названным выше сферам добавились «Медицина и фармацевтика», «Маркетинг, реклама, PR», «Туризм, рестораны, гостиницы», «Искусство, масс-медиа», а также «Страхование.

Кроме того, начиная с 2019 года в сферах, где число мужчин-руководителей традиционно выше, чем женщин-руководителей доля последних также увеличилась. Наибольший прирост зафиксирован в сфере «ИТ, телеком» (+ 16 п.п. до 23%), «Консультирование» (+ 10 п.п. до 36%), «Юристы» (+ 6 п.п. до 48%), «Высший менеджмент» (+ 7 п.п. до 28%), «Производство», (+5 п.п. до 16%), «Строительство, недвижимость» (+4 п.п. до 12%), «Транспорт, логистика» (+4 п.п. до 17%) «Автобизнес» (+ 2 п.п. до 6%), «Добыча сырья» (+ 2 п.п. до 7%).

Примечательно и то, что за три года женщины-руководители повысили зарплатные запросы, в то время как у мужчин серьёзной динамики в зарплатных ожиданиях не было. Так, если в 2019 году женщины на руководящих должностях запрашивали порядка 65 тысяч рублей, то в 2022 уже 77,9 тысяч рублей (+20%).

Анализ резюме женщин-соискательниц из Иркутской области за последние три месяца показал, что на управленческие позиции претендуют более 500 из них. Наибольший интерес они проявляют к позиции директора по персоналу (HRD) – 24% от всех активных резюме женщин, претендующих на руководящие должности. А также к специальности коммерческий директор (21%) и директор по маркетингу и PR (18%).