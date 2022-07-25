Губернатор Приангарья поручил ускорить работу по созданию ОЭЗ «Ворота Байкала» в Слюдянском районе

Как выяснил председатель правительства региона Руслан Ситников, сроки реализации проекта отстают от графика.

«Решения касаются кадровой расстановки. Принимаются меры по усилению участка материально технической частью. Участники строительства обязались реализовать обозначенные мероприятия, что существенно сократит сроки отставания от графика, – сообщил первый зампред правительства региона.

Игорь Кобзев поручил Руслану Ситникову взять под личный контроль выполнение работ на объектах.

Напомним, что на ОЭЗ «Ворота Байкала» ведется строительство улично-дорожной сети. На эти цели в 2022 году предусмотрено 594,5 млн рублей.