Китай с начала года не инвестировал в Россию по проекту «Один пояс – один путь» – FT

Это первый с 2013 года случай, когда инициатива «Один пояс – один путь» в течение полугода не использовалась для заключения новых сделок между Китаем и РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Financial Times.

В 2021 году были заключены российско-китайские соглашения на $2 млрд. Директор центра Кристоф Вонг заявил, что наблюдающаяся сейчас тенденция может быть «лишь временной» с учетом в целом плотного экономического сотрудничества между двумя странами и увеличением спроса на российские энергоносители в КНР.

Как указано в докладе, основные проекты «Одного пояса – одного пути» сейчас сосредоточены в регионе Ближнего Востока. Крупнейшим партнером Китая в первом полугодии 2022 года стала Саудовская Аравия. Стороны заключили соглашения на $5,5 млрд, а в 2021 году Китай инвестировал больше $10 млрд в инфраструктурные проекты в Ираке.