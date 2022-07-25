Встреча с руководителем клуба молодых архитекторов Романом Малиновичем пройдет в галерея Бронштейна 28 июля

На встрече «Тактический урбанизм: как менять города» Роман расскажет, как можно улучшать городскую среду, и что его команда делает для этого.

– С помощью малых архитектурных форм и арт-объектов можно менять облик города в лучшую сторону. Что важно, каждый человек при желании способен быть не просто сторонним наблюдательном, но и активным участником подобных историй – я расскажу, как это сделать, – говорит Роман.

Роман Малинович – профессиональный архитектор, член правления Иркутской региональной организации Союза Архитекторов России, член Общественной палаты города Иркутска.