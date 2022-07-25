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ЦБ: Конвертация депозитарных расписок в акции начнется 15 августа

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Это касается бумаг, которые учитываются в российских депозитариях, сообщает регулятор.

– На счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. <...> Инвесторам не придется подавать никаких заявлений, и вся процедура будет проходить без участия иностранных учетных институтов, – говорится на сайте Банка России.

В сообщении регулятор отмечается, что совет директоров Центробанка определил порядок, в котором будет проходить конвертация. Процедуру собираются провести в кратчайшие сроки, чтобы держатели депозитарных расписок как можно быстрее получили российские акции, неограниченные в обороте.

Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/tsb-nazval-datu-nachala-konvertatsii-depozitarnykh-raspisok-v-aktsii


/ Сибирское Информационное Агентство /
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