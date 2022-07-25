БКС: Снижение ставки – позитив для рынка акций

Снижение ставки – это очевидный позитив для рынка акций. По мнению экспертов БКС, рынок до конца не отыграл эту новость. Обычно индекс МосБиржи практически не реагирует на факт смягчения денежно-кредитной политики, так как эффект сильно размазан во времени. Но в этот раз шаг снижения оказался больше ожиданий, так что реакций проявилась сразу – подъем индекса ускорился, отмечают они.

– Пятничные объемы торгов акциями были скромными, а значит рынок мог не успеть в полной мере заложить оптимизм от решения ЦБ, – подчеркивают эксперты БКС. – В целом положительное влияние явно просматривается в отношении компаний, у которых повышенная долговая нагрузка. Например, это касается Мечела, МТС, Роснефти, Сегежи. Падение ставок со всех сторон позитивно для девелоперов, среди которых мы выделяем ПИК, Самолет и Эталон.



эксперты добавляют, что для АФК Системы падение ставок также позитивно, как с точки зрения высокого долга на корпоративном центре, так и на многих ее дочерних компаниях. В пятницу акции Системы как раз выросли сразу на 4,2% и были в числе лидеров среди наиболее ликвидных бумаг.

Напомним, что на прошедшем в пятницу заседании Совет директоров Банка России принял решение с 25 июля понизить ключевую ставку сразу на 150 б.п. до 8%.