МТС ускорила мобильный интернет в Иркутске в полтора раза

Компания увеличила скорость мобильного интернета на всей территории Иркутска в среднем в полтора раза, рассказали в пресс-службе.

Новые скорости и улучшенное качество связи LTE теперь доступно для более чем шестисот тысяч жителей Иркутска. Ускоренный интернет уже смогли почувствовать жители Правобережного, Октябрьского, Свердловского и Ленинского округов. Также емкость канала увеличена в излюбленных местах отдыха иркутян и местах проведения массовых мероприятий, в частности в районе острова «Юность» и «Конный», Нижней Набережной, площади Сперанского, в 130-м квартале, около ледокола «Ангара» и других.

Благодаря обновленной сети МТС, горожане и десятки тысяч туристов могут с еще большим комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, смотреть любимые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре KION, слушать музыку и делиться интересной историей города и роскошными закатами Иркутска в соцсетях в формате фото или видео.

«Спрос на быстрый интернет в крупных городах постоянно растет – это связано и с тем, что сегодня у одного пользователя, как правило, несколько гаджетов, мы видим, что иркутяне стали активнее пользоваться онлайн-кинотеатрами, смотреть потоковое видео, общаться с близкими по видеосвязи и выходить в прямые эфиры в социальных сетях. Мы непрерывно анализируем работу базовых станций и заранее прогнозируем нагрузку на сеть, чтобы наши абоненты могли комфортно решать насущные вопросы с помощью мобильного интернета дома, на работе и на отдыхе. Кроме того, традиционно в летний сезон трафик в городе растет из-за увеличения въездного турпотока – гости города проводят в среднем три дня – гуляют по историческому центру, посещают массовые мероприятия и делятся впечатлениями с близкими», — рассказала директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.