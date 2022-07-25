Новости

Чем опасны валютные вклады

Процесс дедолларизации экономики РФ идёт активно. Многие компании и люди переводят активы в более безопасные валюты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

– Иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции, и поэтому здесь, конечно, людям, компаниям надо это учитывать, – отметила глава ЦБ.

По её словам,  многие компании уже переводят свои активы  в более безопасные надежные формы активов. Это либо рубль, либо валюты дружественных стран.

Читайте также:

Прогноз курса доллара на 25-29 июля
25 июля 2022
Нефть дорожает на 1% из-за рисков вокруг поставок
22 июля 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Русал» протестирует спрос на облигации в юанях
Корпорация IMAX заявила о прекращении деятельности в России
Продажи российской дорожно-строительной техники замедлились
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании