Чем опасны валютные вклады

Процесс дедолларизации экономики РФ идёт активно. Многие компании и люди переводят активы в более безопасные валюты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

– Иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции, и поэтому здесь, конечно, людям, компаниям надо это учитывать, – отметила глава ЦБ.

По её словам, многие компании уже переводят свои активы в более безопасные надежные формы активов. Это либо рубль, либо валюты дружественных стран.