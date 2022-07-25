Производство противопожарных дверей запустят в Иркутской области

Предприятие поставит на российский рынок свыше 11 тыс. дверей, сообщили в пресс-службе правительства.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Наблюдательный совет ФРП одобрил заявку АО «AB-групп» на получение льготного займа в размере 13,9 млн рублей под 1% годовых на пять лет. На эти средства предприятие сможет приобрести оборудование.

– Спрос на эту продукцию с каждым годом растет по всей стране, так как противопожарные двери являются обязательным элементом в рамках строительства любого объекта – от социальных учреждений до жилых домов и деловых центров, – сказал первый заместитель председателя правительства Иркутской области и глава Наблюдательного совета Фонда развития промышленности региона Руслан Ситников.

Сейчас постоянными заказчиками «AB-групп» являются крупнейшие предприятия недродобывающих отраслей и их дочерние подразделения. С расширением спектра производимой продукции компания рассчитывает диверсифицировать бизнес и закрепиться в новом для себя сегменте.

При этом стоимость новой продукции для конечных потребителей будет ниже средней по рынку Иркутской области и соседних регионов. Этого удастся достичь благодаря современному оборудованию, большим объемам и отлаженной системе работы с крупными заказчиками.