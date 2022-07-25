Затраты на доставку продукции компенсируют 22 предприятиям Иркутской области

Сумма выплат составит 8,34 млн рублей, рассказали в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Такие компенсации предпринимателям Иркутской области выплачивают второй год. На данный момент одобренных заявок на 30% больше, чем в прошлом году. Сумма выплат тоже увеличилась – в полтора раза. Рассчитываем, что в следующем году число заявок продолжит расти и как можно большее число предприятий получит поддержку, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области и глава Наблюдательного совета Фонда Руслан Ситников.

Напомним, что региональная программа дает промышленным предприятиям возможность возместить до 500 тысяч рублей расходов, понесённых на доставку готовой продукции до потребителя. Сумма выплаты может составлять до 50% от общей величины затрат на логистику. Такая мера поддержки предоставляется предприятиям, ведущим деятельность в 22 приоритетных сферах – от производства транспорта и мебели до выпуска бумаги и детского питания. В этом году перечень отраслей пополнился тремя новыми: производство музыкальных инструментов, мебели и неметаллической минеральной продукции.

– На участие в двух первых программах можно подать заявку только один раз в год. Мы вели эту работу в апреле-мае, сейчас подводим итоги. Кроме того, этой весной совместно с Минпромторгом России мы запустили новую программу, которая позволяет промышленным предприятиям возместить проценты по новым кредитам. По ней документы собираются ежемесячно, так что у предприятий еще есть возможность поучаствовать, получить поддержку государства и направить эти деньги на развитие своего производства, – пояснила директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

С подробной информацией о программах можно ознакомиться на сайте Фонда развития промышленности Иркутской области.