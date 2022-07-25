Сбербанк в Якутии выдал первую «Дальневосточную ипотеку» для педагогов и врачей

Сбербанк в Якутии выдал первую «Дальневосточную ипотеку» в рамках расширения льготной программы для педагогов и медицинских работников. Получателем стал учитель географии Средней общеобразовательной школы №1 Якутска, рассказали в банке.

По новым условиям на льготную ипотеку могут претендовать сотрудники государственных образовательных и медицинских организаций, проработавшие по профессии на Дальнем Востоке минимум пять лет. При этом семейное положение и возраст значения не имеют. Ранее программа распространялась только на семьи, в которых оба супруга не достигли 36-летнего возраста, либо на родителя до 36 лет, воспитывающего несовершеннолетнего ребенка, а также на участников программы «Дальневосточный гектар».

Олег Бугай, управляющий Якутским отделением Сбербанка:

«Сбербанк в конце июня расширил действие программы «Дальневосточная ипотека» в соответствии с поручением Правительства РФ, а уже 12 июля мы выдали первый такой кредит. Расширение программы позволяет большему числу жителей нашего региона приобрести недвижимость по минимальной ставке – от 1,5% на строительство дома и от 1,7% на квартиры в новостройках».

По программе «Дальневосточная ипотека» можно приобрести квартиру в новостройке, либо объект на вторичном рынке в сельских населенных пунктах, моногородах Дальнего Востока, а также на всей территории Магаданской области и Чукотского АО. Срок кредита — до 20 лет. Приобретаемая недвижимость должна находиться на территории ДФО.