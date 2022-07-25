Директоров школ и главврачей могут обязать декларировать доходы

Минтруд разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, которые ужесточат контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций, сообщает РБК.

Соответствующий законопроект глава ведомства Антон Котяков вынес на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. По итогам заседания документ был поддержан, сообщил собеседник. Свое согласование также дали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства.

В первую очередь Минтруд планирует обязать руководителей государственных и муниципальных учреждений (к ним относятся, например, директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей. Согласно действующим правилам, эти категории граждан обязаны сообщать только о доходах и имуществе, а также об обязательствах имущественного характера. При этом чиновники уже отчитываются и о доходах, и о расходах.

Нововведение потенциально затронет до 206,6 тыс. россиян: по данным Росстата, на 1 апреля 2022 года в России насчитывается именно столько государственных и муниципальных учреждений.

Минтруд подтвердил, что законопроектом предлагается установить обязанность лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, представлять сведения о расходах, в то время как сейчас такие руководители представляют сведения о доходах, имуществе и обязательствах.

В действующем законодательстве под расходами должностных лиц понимаются крупные сделки, совершенные в течение отчетного периода, который составляет один год. Это может быть, например, приобретение имущества, автомобилей, ценных бумаг, цифровых валют. Однако обязательному декларированию они подлежат лишь при условии, что сумма расходов по одной сделке или сумма трат по всем совершенным за отчетный период сделкам превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года.