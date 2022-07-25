За счёт развлекательных арендаторов трафик в торговых центрах растёт на десятки процентов – эксперт

Доля досуговых арендаторов в крупных торговых центрах составляет около 12% от общего числа арендаторов. В ближайшее время количество таких арендаторов может вырасти в 2 раза. Основатель группы компаний «GGroup – управление активами» Евгений Протопопов рассказал о том, зачем нужны такие точки в ТРЦ.

Евгений Протопопов, основатель группы компаний «GGroup - управление активами»:

– Концепций видов досуга очень много: киберспортивные арены, компьютерные клубы, скалодромы, игровые комнаты для детей, комнаты Лего, различные батутные парки, и даже мини-аквапарки. Сейчас форматы развлечений очень востребован и нужен в первую очередь для семейного отдыха. Эти предприятия позволяют посетителям находиться в ТРЦ гораздо больше времени, чем раньше. Таким образом, торговые центры перестали быть только магазином. Этот тренд давно появился ещё до пандемии и спецоперации и фактически сейчас тренд только усилили этот тренд.

При открытии новых развлекательных арендаторов трафик растёт на десятки процентов и при правильной конфигурации развлечений весь комплекс получает выгоду.

Точку зрения о том, что это неэффективный трафик не разделяю категорически, так как даже на примере своей семьи могу сказать, что в ТРЦ мы готовы идти только, если там есть досуговая составляющая. Это связано с тем, что просто одежду или просто бытовую технику проще купить в интернете и получить с доставкой на дом.

Кроме того, это особенно пользуется спросом в тех широтах, где снег, грязь и серость. В таких регионах подобные ТРЦ являются возможностью спрятаться от плохой погоды.

В мировом масштабе наиболее удачным торговым комплексом является Дубай Молл, в Москве подобная концепция реализована в Вегасах, так как ехать на МКАД без серьёзной программы для детей людям было бы неинтересно. Также в число интересных я бы отнёс Авиапарк.