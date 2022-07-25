Максимальная ставка аренды за квадратный метр в помещениях стрит-ретейла в центре Москвы достигает 271 тыс. рублей в год

По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, по итогам I полугодия 2022 года суммарный объем площадей формата стрит-ретейл в Москве составил 791,9 тыс. кв. м. Максимальная ставка аренды находится на уровне 271 тыс. руб./кв. м/год на Никольской улице (+18% за год). Также наиболее высокие ставки наблюдаются на Кузнецком Мосту, в окрестностях Патриарших прудов, в Столешниковом переулке и на Тверской улице.

Минимальный размер ставок в I полугодии 2022 года составил 20 тыс. руб./кв. м/год на Пятницкой улице (-20% за год), на проспекте Мира (-33% за год) и на Садовом кольце (динамика без изменений). По профилю арендатора в большинстве торговых коридоров столицы лидируют операторы общественного питания. Всего за шесть месяцев 2022 года на рынке было открыто 33 новых заведения общепита в пределах Садового кольца, что соответствует показателям аналогичного периода 2021 года.

Предложение

По итогам первого полугодия 2022 года суммарный объем площадей формата стрит-ретейл составил 791,9 тыс. кв. м, а средний размер помещений – 166,4 кв. м. В разрезе типов торговых коридоров совокупный объем площадей варьировался в следующих значениях:

на центральных пешеходных улицах столицы – 88,8 тыс. кв. м;

на центральных транспортно-пешеходных улицах – 452 тыс. кв. м;

в магистральных торговых коридорах города – 251,1 тыс. кв. м.

Стоит отметить, что большинство зданий на реконструкции в анализируемых локациях столицы находятся на ул. Тверская в домах 7, 10 и 20.

В структуре площадей исследуемых коридоров средний объем помещений на транспортно-пешеходных улицах и крупных магистралях приходится на объекты с площадью в диапазоне 100–200 кв. м – 24,4% и 26,9% соответственно. Большой объем помещений с площадью от 300 кв. м до 500 кв. м сосредоточен на магистралях.

В центральных торговых коридорах лидером среди арендаторов остается сфера общественного питания с долей 38,3%. Также там представлены досуговые концепции, которые отличаются своей стабильностью (8,2%, динамика без изменений), а банки и финансовые организации снизили свое присутствие на рынке и продолжают уходить в онлайн-сегмент (7,7%, снижение за год на 0,7 п. п.). Стоит отметить, что концентрация фэшн-операторов по сравнению с показателем на пешеходных улицах существенно ниже – всего лишь 9% (динамика без изменений).

На пешеходных улицах большую часть помещений также занимают операторы общепита – на них приходится 48,3% (+1,3 п. п. за год), вторым крупным профилем арендаторов являются фэшн-ретейлеры – 19,2% (-3,5 п. п.), замыкают тройку лидеров магазины подарков и сувениров – 5,3% (+0,4 п. п.). Наименьшая доля приходится на магазины товаров для дома (0,3%, без изменений), а также на банки и финансовые организации (1,7%, без изменений).

Структура арендаторов московских магистралей по профилю деятельности отличается бóльшим разнообразием. Здесь лидирующую позицию по объему торговых помещений занимают магазины товаров для дома с долей 15,4% (-0,3 п. п.), за ними следуют продуктовые магазины (15,3%, снижение на 0,4 п. п.) и заведения общественного питания с долей 14,7%. Максимальный прирост на 0,4 п. п. торговых помещений за прошедший год отмечается среди операторов услуг, включая медицинские.

Всего за первое полугодие 2022 года на рынке было открыто 33 новых заведения общественного питания в пределах Садового кольца, что соответствует показателям аналогичного периода 2021 года.

Ставки

По итогам шести месяцев 2022 года наиболее высокие запрашиваемые ставки аренды соответствуют помещениям, расположенным на Кузнецком Мосту, в окрестностях Патриарших прудов и в Столешниковом переулке, а также на расположенных вблизи метро участках Тверской и Никольской улиц.

Минимальный размер ставок в I полугодии 2022 года составил 20 тыс. руб./кв. м/год на Садовом кольце (динамика без изменений), на Пятницкой улице (-20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.) и на проспекте Мира (-33% за год). Максимальная ставка находится на уровне 271 тыс. руб./кв. м/год на Никольской улице (+18% за год).

Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла Knight Frank Russia:

«Нижняя граница ставки снизилась в половине ключевых торговых коридоров города – снижение варьировалось в пределах 10–45% в зависимости от локации. При этом на четырех анализируемых улицах ставка аренды оказалась на уровне аналогичного периода 2021 года. Существенное увеличение верхней границы ставки аренды было зафиксировано в Камергерском переулке, на Мясницкой улице, Кутузовском проспекте и в окрестностях Патриарших прудов, где увеличение произошло за счет выхода нового предложения на рынок».