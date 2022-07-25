К среднему классу относятся 13,6% семей Иркутской области

По результатам исследования, в России 11,5% семей можно отнести к среднему классу. При этом между первой строчкой рейтинга и последней наблюдается значительная разница.

Согласно данным РИА Новости, Приангарье занимает 19 строчку списка российских регионов по численности среднего класса (13,6%). Красноярский край расположился на 12 месте (19,6%), ниже по списку Новосибирская область – 31 (10%), на 45 строчке Бурятия (7,8%).

В Ямало-Ненецком автономном округе самый высокий показатель, почти половину семей можно отнести к среднему классу – 46,6%.

Еще в двух регионах более трети семей можно отнести к среднему классу: в Магаданской области (37%) и в Чукотском автономном округе (33%).

Исследование показало высокие результаты в Ханты-Мансийском автономном округе, где количество семей среднего класса составило 28,5%, и в Сахалинской области – 27,1%.

Основную роль в высокой доле среднего класса также играют зарплаты и относительно низкая стоимость жилья.

Москва в рейтинге занимает восьмую позицию (24,4%), Санкт-Петербург – десятую (21,2%). Высокие зарплаты уравниваются большими расходами, в которые можно включить повседневные траты и высокие цены на жилье – они существенно выше среднероссийских.

«Доля среднего класса в России может заметно вырасти, так как средний класс определяется балансом расходов и доходов, и в ближайшее время ожидаются позитивные изменения в части расходов. В среднесрочной перспективе снизится стоимость автомобилей, жилье может стать доступнее за счет развития ипотеки и снижения ставок. Однако, по мнению аналитиков, рост цен на квадратные метры может «съесть» большую часть выгоды от их снижения», – пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков.