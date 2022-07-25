Молодежный совет En+ Group помог в Иркутске семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Несколько десятков килограммов продуктов питания, одежду, детские игрушки и предметы гигиены передал молодежный совет Инженерного центра «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group) семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Молодые активисты компании посетили специализированный фонд «Оберег» в Иркутске, который предоставляет временное жилье для этой категории нуждающихся.

В ходе встречи с постояльцами приюта молодые энергетики решили, что подобная акция не будет носить разовый характер и теперь намерены содействовать общественной организации в покупке канцелярских принадлежностей и школьной формы для малообеспеченных детей в преддверии начала учебного года.

Кроме того, молодые специалисты En+ Group проводят волонтёрские акции помощи подшефным социальным учреждениям, а также организуют образовательные экскурсии для студентов и школьников.

Инициативы активной молодежи поддерживаются основателем компании En + Group Олегом Дерипаской. Ведь молодежные советы компании ведут работу и по привлечению работников к сдаче донорской крови, и инициируют оздоровительные мероприятия, а также проводят спортивные выходные, экологические акции и субботники. Промышленник и общественный деятельно уверен, что развитие Сибири и в целом экономики страны невозможно без креативной и талантливой молодежи, поэтому всячески содействую их новым идеям.