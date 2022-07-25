«Удивляет масштаб». Участники Байкальского саммита – о проектах по благоустройству Цесовской набережной

Компания En+ Group приняла участие в работе VIII Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов. Мероприятие объединило специалистов отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и других городов страны. Они обменивались опытом развития городов, обсуждали перспективны девелоперской деятельности.

En+ Group рассказала о благоустройстве Цесовской набережной участникам Байкальского саммита гильдии деволоперов.

Фото: Андрей Фёдоров

Так, участники саммита в рамках property-тура смогли ознакомиться с масштабными проектами, которые реализует En+ Group в Иркутске. Специалисты изучили практику комплексного развития исторической части города на примере концепции благоустройства набережной, посетили восстанавливаемый на средства компании объект культурного наследия – бани Курбатова и Русанова.

En+ Group рассказала о благоустройстве Цесовской набережной участникам Байкальского саммита гильдии деволоперов.

Фото: Андрей Фёдоров

Возрождение памятника архитектуры не в первый раз привлекает внимание иркутян и представителей различных экспертных групп и сообществ. Ранее с экскурсиями его посещали члены Сибирской Байкальской ассоциации туризма, студенты Института архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ, а воспитанники художественных школ недавно проводили здесь пленэр.

В ходе выезда девелоперы отметили, что работа инвестора способствует созданию современных общественных пространств на берегу Ангары и одновременно предусматривает возращение жилой функции этой части города, а также разработку проекта берегоукрепления. Участники встречи подчеркнули налаженное взаимодействие в рамках государственно-частного партнерства, способствующее созданию комфортных условий для горожан, развитию сферы услуг, появлению новых рабочих мест, повышению туристической привлекательности города.

En+ Group рассказала о благоустройстве Цесовской набережной участникам Байкальского саммита гильдии деволоперов.

Фото: Андрей Фёдоров

Елена Бодрова, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов:

– Удивляет масштаб запланированных проектов, их продуманность и то, как удачно они вписываются в исторический контекст. Воплощенные идеи En+ Group оздоровят эту часть города. Через несколько лет она будет совершенно иной. В частности, возрождение банного комплекса является уникальным примером, когда девелопер осознанно выбирает лучшие и самые качественные материалы. Нет никаких сомнений, что бани станут любимым местом горожан и гостей Иркутска. Далеко не все решаются вкладывать средства в проекты с большим сроком окупаемости, но при таком подходе каждый из них станет успешным. И главное, что команда, работающая над их созданием, в это верит.

En+ Group рассказала о благоустройстве Цесовской набережной участникам Байкальского саммита гильдии деволоперов.

Фото: Андрей Фёдоров

Илона Толстоухова, председатель экспертного совета по туристским кластерам НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», руководитель консалтинговой компании «НОВАЦИЯ» (г. Иркутск):

– Очень важно, что проект набережной возвращает природу в город и создает условия для формирования системы водно-зелёного городского каркаса как базы для устойчивого развития Иркутска. Сегодня очевидно, что En+ Group является примером ESG и, глядя на то как много она делает для территории, насколько динамично градостроительные инициативы воплощаются в жизнь – можно с уверенностью сказать, что за ней будущее.

Благоустройство Цесовской набережной ведется благодаря основателю компании En+ Group Олегу Дерипаске. Проводимые предпринимателем инвестиционные проекты являются важной частью развития городов Сибири. Они призваны повысить качество жизни и благосостояние жителей, препятствовать оттоку населения, привлечь квалифицированных специалистов, способствовать развитию потенциала территории.