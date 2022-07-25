Обезболивающие и успокоительные подорожали в России

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в июне цены на лекарственные препараты выросли на 2,8% по сравнению с маем. Индекс «Цена здоровья» составил 160%.

Годовой рост ускорился до 21,3% впервые за наблюдаемую историю индекса.

«В этом месяце мы наблюдаем существенный рост цен на лекарства. При этом динамика цен в этой категории не коррелирует с другими продуктами. Основными драйверами роста выступили обезболивающие и успокоительные средства», – отметила директор бизнес-направления М-Ромир Ксения Пайзанская.