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В интернет-банке для предпринимателей банка «Открытие» появился заказ реестров зачислений в рублях от нерезидентов

Банк «Открытие» добавил новый сервис в интернет-банк для предпринимателей «Бизнес-портал». В разделе «ВЭД» для клиентов, которые получают выручку в российских рублях, появилась возможность бесплатно формировать онлайн реестры зачислений от нерезидентов, рассказали в банке.

В потоке расчетов клиенты не всегда могут понять, что поступившая на их счет выручка зачислена от нерезидента. Это особенно актуально, когда партнеры используют в качестве инструмента для расчетов карты или Систему быстрых платежей (СБП). При этом такие зачисления являются валютными операциями и могут потребовать прохождения процедур валютного контроля.

Новый сервис позволяет минимизировать риски нарушения валютного законодательства и дает возможность компаниям самостоятельно контролировать операции на предмет выявления валютных сделок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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