ВТБ открыл офис нового формата в Иркутском микрорайоне «Юбилейный»

ВТБ расширяет сеть офисов нового формата в регионах. Пространство офиса «Юбилейный» оформлено в обновленном дизайне с комфортной зоной обслуживания и Wi-Fi, рассказали в банке.

Новый офис расположен в развивающемся микрорайоне с активной застройкой: за последние несколько лет число жителей микрорайона увеличилось вдвое. Размещение в центральной точке микрорайона – ТЦ «Юбилейный» - позволит жителям получить качественные финансовые услуги в комфортном формате. В новом офисе клиент может выбрать удобную локацию, где его встретит специалист банка. Финансовые вопросы решаются с использованием цифровых сервисов и технологии безбумажного обслуживания.

Здесь можно открыть вклад, оформить кредит наличными, банковскую карту и другие продукты. В помещении установлено три банкомата, два из которых работают в круглосуточном режиме. С их помощью можно снять наличные, пополнить счет, оплатить услуги, перевести средства или открыть депозит. Третий банкомат установлен в приватной зоне для индивидуальной работы с наличными.

Специалисты банка готовы проконсультировать клиентов по вопросам оформления инвестиционных продуктов, а также помочь подключить цифровые сервисы, чтобы в дальнейшем выбирать формат общения с банком самостоятельно.

«Новый формат офисов сочетает в себе заботу о комфорте наших клиентов и самые современные технологии обслуживания, традиционный и цифровой формат работы. Мы продолжаем развивать инфраструктуру и открывать новые подразделения, чтобы банковские услуги были доступны жителям всех районов города. Офис в микрорайоне «Юбилейный» стал 15-ой точкой обслуживания банка ВТБ в Иркутске и 33-м в регионе. Мы надеемся, что посетители оценят наш новый подход к организации банковского пространства», – прокомментировала открытие Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

Офис по адресу мк-рн Юбилейный, д. 19/1 открыт для клиентов-физических лиц в будние дни с 10 до 19 часов.

В текущем году все новые подразделения банка открываются в новом технологическом формате обслуживания.

