Строительство многоквартирного дома для аренды бюджетниками начнется в Иркутске до конца года

Завершить строительство планируется уже в 2024 году, сообщили в правительстве региона.

В стоимость квадратного метра для заключения договора долевого участия будет включена не только чистовая отделка, но и вся необходимая бытовая техника и мебель. Администрации Иркутска поручено провести работу по замене вида разрешенного использования на землю, планируемую под арендное жилье.

Застройщику предложено до конца декабря разработать проектно-сметную документацию и в декабре, получив разрешение на строительство, выйти на участок.

Данное арендное жильё планируется предоставлять работникам бюджетной сферы. При этом администрации города предложено рассмотреть возможность субсидирования такой аренды.