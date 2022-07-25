Таиланд может возобновить прямое авиасообщение с Россией

Туристический сектор Таиланда продолжает активно работать над решением важных для восстановления российского турпотока вопросов, связанных с возобновлением прямого авиасообщения и возможным началом приема в королевстве платежной системы «Мир», рассказали в АТОР.

Андрей Снетков, генеральный директор TEZ TOUR Таиланд, сообщил «Вестнику АТОР» о том, что на Пхукете в отеле Ramada Plaza в воскресенье прошла очередная бизнес встреча представителей ТАТ с турбизнесом, посвященная планам Таиланда на предстоящий зимний сезон в отношении российского рынка.

Андрей Снетков рассказал, что, открывая встречу, Сирипакорн Чиаусамут, заместитель губернатора по маркетинговым коммуникациям Туристического управления Таиланда (ТАТ), заявил, что власти королевства заинтересованы в восстановлении массового турпотока из России к зимнему сезону 2022-2023 и «прилагают для осуществления этих целей максимум усилий».

В качестве главных мер, способных вернуть российских туристов в Таиланд, рассматриваются возобновление прямого авиасообщения и сотрудничество банков Таиланда с российской платежной системой «Мир».

«На встрече шли обсуждения как возможных частот регулярных рейсов из РФ, так и различные варианты постановки чартерных рейсов», – рассказал Андрей Снетков.

Напомним, на днях в зимнем расписании «Аэрофлота» появились прямые ежедневные рейсы из Москвы на Пхукет на Airbus A330. Согласно информации на сайте нацперевозчика, уже в конце октября российские туристы смогут вновь летать прямыми рейсами из России в Таиланд. Однако пока продажа билетов не открыта, а официальных заявлений от перевозчика также еще не поступало.