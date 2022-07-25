Названы пять главных мифов о рынке недвижимости Дубая

Российский спрос на недвижимость в Дубае находится на рекордных значениях. При этом наши соотечественники во многом заблуждаются о правилах и устоях рынка жилья этого года. Эксперт рынка недвижимости Георгий Патанин рассказал о главных мифах рынке недвижимости Дубая.

Георгий Патанин, эксперт по недвижимости, руководитель агентства недвижимости Георгия Патанина:

– Первый миф у россиян заключается в том, что Дубай – это только очень дорогая недвижимость, которая доступна лишь единицам. В реальности этот город предлагает как объекты люкс-сегмента с ценником в десятки миллионов долларов США, так и объекты доступного сегмента с ценами, которые начинаются от 85 тыс. долларов США.

Второй миф у россиян о Дубае заключается в том, покупать недвижимость в этом городе имеет смысл только у моря. На самом деле рынок жилья в Дубае предлагает разные форматы жизни и даже из самых удалённых локаций до моря можно доехать за 30—35 минут.

Покупка недвижимости в Дубае сложна и непрозрачна – это миф номер три. Сейчас для покупки недвижимости в этой стране клиенту из другой страны нужен загран паспорт, желание и средства. При этом произвести оплату можно переводом, наличными, чеками, криптовалютой.

Кроме того, в Дубае нет единого реестра собственников жилья, то есть никто не узнает, что человек является собственником недвижимости в этом городе.

Следующим стереотипом является то, что в Дубае живут только мусульмане, шейхи и женщины в чёрном. Этот миф был актуален лет 15 назад, сейчас город стал абсолютно европейским. Более того, недавно рабочие графики компаний перешли на европейскую систему. То есть если раньше выходные были в пятницу и субботу, то теперь в субботу и воскресенье.

Пятым мифом является то, что в Дубае всегда жарко и нечего делать. В реальности наиболее жарко в этом городе в период с июня по август. При этом самая жара с 12 до 2 часов дня.