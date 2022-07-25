Мосбиржа приостановит торги японской иеной

Мосбиржа сообщила о приостановке торгов японской иеной с 8 августа 2022 г.. Это обуcловлено рисками. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по двум валютным парам: «японская иена — российский рубль» и «доллар США — японская иена» в биржевом и небиржевом режимах.

– С 8 августа японская иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи. Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской иене, –говорится в сообщении.

По ранее заключенным сделкам и сделкам, которые будут заключаться до 5 августа 2022 г., исполнение обязательств будет осуществляться в обычном режиме.

В пятницу на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что наличие валютного вклада может быть сопряжено с рисками попадания банка под санкции. По её словам, многие компании уже переводят свои активы в более безопасные надежные формы активов – это либо рубль, либо валюты дружественных стран.

Кроме того, на на пресс-конференции было заявлено, что наличные доллары в России будут обращаться даже «при самом апокалиптическом сценарии».