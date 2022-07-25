Новости

Мосбиржа приостановит торги японской иеной

Мосбиржа сообщила о приостановке торгов японской иеной с 8 августа 2022 г.. Это обуcловлено рисками. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по двум валютным парам: «японская иена — российский рубль» и «доллар США — японская иена» в биржевом и небиржевом режимах.

Читайте также:

Чем опасны валютные вклады
25 июля 2022
Прогноз курса доллара на 25-29 июля
25 июля 2022

– С 8 августа японская иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи. Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской иене, –говорится в сообщении.

По ранее заключенным сделкам и сделкам, которые будут заключаться до 5 августа 2022 г., исполнение обязательств будет осуществляться в обычном режиме.

В пятницу на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что наличие валютного вклада может быть сопряжено с рисками попадания банка под санкции. По её словам,  многие компании уже переводят свои активы  в более безопасные надежные формы активов – это либо рубль, либо валюты дружественных стран.

Кроме того, на на пресс-конференции было заявлено, что наличные доллары в России будут обращаться даже «при самом апокалиптическом сценарии».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Русал» протестирует спрос на облигации в юанях
Корпорация IMAX заявила о прекращении деятельности в России
Продажи российской дорожно-строительной техники замедлились
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании