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Реалист Банк и Союз золотопромышленников России договорились о сотрудничестве

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Руководитель  Реалист Банка Владимир Эльманин провел встречу с Председателем Союза золотопромышленников России Сергеем Кашубой.

В ходе переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества банковского сообщества и золотодобывающих компаний в условиях антироссийских санкций, современная ситуация на рынке золота и основные факторы, оказывающие на нее влияние.

Достигнуты договоренности о совместных действиях в интересах российских золотодобывающих предприятий и банков, подготовке соответствующих предложений, приглашению к участию в этой работе представителей ТПП РФ и Ассоциации банков России.    

Во встрече также участвовала Директор департамента драгоценных металлов Реалист Банка Ольга Аникейчик.   

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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