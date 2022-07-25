Реалист Банк и Союз золотопромышленников России договорились о сотрудничестве

Руководитель Реалист Банка Владимир Эльманин провел встречу с Председателем Союза золотопромышленников России Сергеем Кашубой.

В ходе переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества банковского сообщества и золотодобывающих компаний в условиях антироссийских санкций, современная ситуация на рынке золота и основные факторы, оказывающие на нее влияние.

Достигнуты договоренности о совместных действиях в интересах российских золотодобывающих предприятий и банков, подготовке соответствующих предложений, приглашению к участию в этой работе представителей ТПП РФ и Ассоциации банков России.

Во встрече также участвовала Директор департамента драгоценных металлов Реалист Банка Ольга Аникейчик.