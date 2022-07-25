Поступления в бюджет Иркутской области за первое полугодие возросли в 1,5 раза

На 1 июля налоговые поступления в консолидированный бюджет Иркутской области превысили показатель аналогичного периода прошлого года на 49,3% и составили 125,6 млрд рублей. В основном это произошло за счет поступлений налога на прибыль, которые увеличились вдвое. Об этом на встрече с Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым сообщила руководитель УФНС России по Иркутской области Татьяна Шафран.

– Все обязательства, взятые в рамках утверждения регионального бюджета, будут выполнены. Сегодня мы в этом уверены, даже несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как отметила Татьяна Шафран, налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ, в январе-июне 2022 года составил 68,9 млрд рублей, в то время как за аналогичный период 2021 года он был равен 34 млрд рублей.