Новости

Поступления в бюджет Иркутской области за первое полугодие возросли в 1,5 раза

Читайте также:

13 главных тезисов с пресс-конференции Эльвиры Набуиллиной
25 июля 2022
БКС: Снижение ставки – позитив для рынка акций
25 июля 2022

На 1 июля налоговые поступления в консолидированный бюджет Иркутской области превысили показатель аналогичного периода прошлого года на 49,3% и составили 125,6 млрд рублей. В основном это произошло за счет поступлений налога на прибыль, которые увеличились вдвое. Об этом на встрече с Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым сообщила руководитель УФНС России по Иркутской области Татьяна Шафран.

– Все обязательства, взятые в рамках утверждения регионального бюджета, будут выполнены. Сегодня мы в этом уверены, даже несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, – подчеркнул Игорь Кобзев. 

Как отметила Татьяна Шафран, налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ, в январе-июне 2022 года составил 68,9 млрд рублей, в то время как за аналогичный период 2021 года он был равен 34 млрд рублей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (394)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Русал» протестирует спрос на облигации в юанях
Корпорация IMAX заявила о прекращении деятельности в России
Продажи российской дорожно-строительной техники замедлились
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании