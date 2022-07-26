Газпромбанк увеличил сумму кредита по «Семейной ипотеке». При покупке недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма составляет 16 млн рублей, а в остальных регионах страны, кроме Дальневосточного федерального округа (ДФО), — 8 млн рублей.

Таким образом, Газпромбанк предоставляет своим клиентам уникальную возможность получить кредит по программе «Семейная ипотека» на сумму до 16 млн рублей. При сумме кредита до 12 млн рублей для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО и до 6 млн рублей для остальных регионов, кроме ДФО, действует ставка 5,4% годовых, а при сумме более 12 млн и 6 млн рублей соответственно — 6% годовых. Ставки действуют при наличии личного страхования.

Кроме того, на 0,4 п.п. снижена минимальная ставка по «Семейной ипотеке» для граждан РФ, проживающих и приобретающих недвижимость на территории Дальневосточного федерального округа, и составляет 4,5% годовых. Она действует при условии страхования жизни клиента. Максимальная сумма ипотечного кредита в ДФО составляет 6 млн рублей.

Напоминаем, что «Семейная ипотека» с господдержкой доступна семьям, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился ребенок (в ДФО – с 01.01.2019 по 31.12.2022), а также семьям, в которых ребенку, рожденному не позднее 31.12.2022, установлена категория «ребенок-инвалид». По этой программе можно выбрать квартиру или таунхаус с оформленным правом собственности и в строящихся жилых домах у юридического лица. Первоначальный взнос по ней составляет от 15%. Для первого взноса или погашения кредита можно использовать материнский капитал.

Если у клиента есть действующая ипотека в другом банке, и на сегодняшний день он соответствует условиям «Семейной ипотеки», можно рефинансировать ипотечный кредит в Газпромбанке, снизив процентную ставку.

Подать заявку на получение «Семейной ипотеки» можно на сайте или в отделении Газпромбанка. Подробнее по ссылке.