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Вклад «Доходный онлайн» под 9% годовых от Дальневосточного банка – лидер рейтинга лучших рублёвых вкладов

Вклад «Доходный онлайн» Дальневосточного банка занял 1 место в рейтинге Лучшие краткосрочные вклады в июле 2022 года банков ТОП 51-100 по размеру активов*. При составлении рейтинга учитывались значение процентной ставки по договору, срок вклада, минимальная сумма вклада, условия начисления процентов и т.п. Вклад «Доходный онлайн» Дальневосточного банка можно открыть дистанционно в системе «Интернет-офис» или приложении «Мобильный офис» . Вы можете сохранить и приумножить свои накопления по ставке до 9% годовых**, минимальная сумма вклада — 10 000 рублей, выплата процентов — в конце срока вклада или ежемесячно.

Ознакомиться со всеми предложениями Дальневосточного банка по вкладам можно здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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