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Средства на счетах граждан увеличились на 1,7% в июне – Центробанк

Спрос на ипотеку за месяц вырос, на рынке потребительского кредитования также наблюдалось оживление.

«Второй квартал банковского сектора был непростым, но банки с вызовами справляются и результаты неплохие. Приток средств населения у нас больше 2 трлн и из них 600 млрд это в июне, что удивительно, потому что и ставки у нас сильно снизились и плюс дорогие депозиты по 20% в марте стали погашаться», – говорит директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов.

В кредитовании результаты скромнее. Ипотека просела в апреле-мае, но в июне наметилась тенденция к стабилизации – рост 0,7%. В дальнейшем ЦБ ждет 1-0,5% в месяц. По потребкредитоваю просадка была больше, но и тут наметилась тенденция к росту. Пока скромная – в июне +0,2%. Дальше эксперт прогнозирует рост кредитования за счет большого спроса и облегчения стандартов выдачи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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