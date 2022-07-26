Примсоцбанк выдаёт экспресс-кредиты малому и среднему бизнесу

Примсоцбанк продолжает выдавать экспресс-кредиты малому и среднему бизнесу за 24 часа при минимальном пакете документов. За время действия программы получили кредит уже более 300 человек, оформлено экспресс-кредитов на сумму более 370 млн. рублей, отмечает пресс-служба банка.



— Даже в условиях, когда бизнес занимается грамотным планированием, может возникнуть срочная потребность в дополнительных средствах. И мы готовы оказать финансовую поддержку нашим клиентам как в реализации долгосрочных проектов, так и оперативном решении бизнес-задач, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — С момента отправки заявки до проведения консультации и получения всех документов для оформления кредита проходит не более двух рабочих часов. Решение о выдаче также принимается в течение 24 часов.



Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов» выдаётся на сумму от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. Сумма выдачи без залога составляет 500 тысяч рублей. Большие суммы выдаются под залог недвижимости или легкового автотранспорта. Ставка по кредиту 9,9 % годовых. Кредит выдаётся на срок от 3 месяцев до 5 лет.



Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону 8-800-350-42-02.