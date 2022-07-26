С 2015 года экспорт пива из России вырос на 34% – Россельхозбанк

Российское пиво и пивные напитки завоёвывают мировые рынки. С 2015 года их экспорт в натуральном выражении вырос на 34% почти до 350 млн л в год. Главные ценители пива из России живут в Беларуси (32% поставок), Казахстане (18%) и Грузии (11%). Группа логистически удобных для экспорта и имеющих близкие вкусовые предпочтения стран разбавлена Объединёнными Арабскими Эмиратами: несмотря на долю всего в 2%, эта ближневосточная страна демонстрирует высокий темп роста спроса на российское пиво: +57% с 2015 года. В то же время в России потребление пива и пивных напитков растёт с темпом 1% в год, предпочтения всё больше смещаются в сторону крафтовых сортов, выяснили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

«В последние годы экспорт пива растёт в среднем на 6% в год. С 2015 года наибольшее увеличение спроса среди стран-лидеров по закупкам российского пива отмечено в Грузии – более чем на 300% до 37,4 млн л. В Беларуси рост составил 99% до 111,6 млн л. Отмечу особенно перспективные, ёмкие рынки Китая и Монголии: поставки выросли на 70% до 32,6 млн л и на 75% до 8,2 млн л соответственно. Приграничное положение, а в случае Китая и открытие первого моста для грузовых автомобилей через Амур позволяют предположить, что эти страны в среднесрочной перспективе могут войти в топ-3 по импорту российского пива», – считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В случае Китая, по мнению Андрея Дальнова, фактором спроса выступает также интерес к российскому продовольствию, которое выигрывает у конкурентов из других стран по соотношению цены и качества. Спрос на российское пиво частично простимулирован популярностью уже полюбившихся китайцам мороженого и сладостей: если эти продукты вкусны, то почему бы не попробовать и пиво из этой же страны? К тому же китайская кухня исторически очень разнообразна, и жители страны любят разнообразить ассортимент.

Внутренний рынок

В то время как в Китае спрос на пиво растёт, в России он почти остановился. С 2017 года потребление растёт в среднем на 1% в год.

«Сейчас драйвером внутреннего рынка выступает «крафт». Люди хотят пробовать новые вкусы. Небольшие пивоварни с уникальными предложениями упрочивают свои позиции, и этот «вкусовой» тренд с большой вероятностью продолжится и поможет остаточному импортозамещению», – полагает Андрей Дальнов.

В 2021 году потребление пива и пивных напитков на душу населения составило около 56 литров. По оценке Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в 2022 году потребление пива в России возрастет до 830 млн декалитров, или 57 литров на душу населения.

В 2021 году в России было произведено 800 млн декалитров напитка.

Доля отечественного производства стабильно составляет основную часть потребления, в 2021 году она находилась на уровне 94%. Основными регионами, производящими пиво и пивные напитки, являются Московская область, Республика Татарстан, Ульяновская область, Новосибирская область и Санкт-Петербург. На эти регионы приходится 34% общего объема производства.

Доля импорта в общем потреблении незначительна, около 6%. Основными экспортерами солодового пива в Россию являются Германия (42%), Чехия (10%) и Литва (9%). В первые четыре месяца 2022 года импорт показал отрицательную динамику и сократился на 22%.

Вместе с тем сырье для пива – хмель – пока что в основном заграничное. Россия предпринимает шаги по сырьевому импортозамещению. Так, из 200 тонн хмеля 180 тонн приходится на хмельники Чувашии, которые расположены на 105 га территории республики. В мае было принято решение увеличить посевные площади хмеля на 1 тыс. га.