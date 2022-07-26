Продавцы – самые востребованные специалисты в России и Иркутской области

На протяжении всего последнего десятилетия профессия продавца остается одной из самых востребованных в России и почти ежегодно входит в топ по количеству вакансий, уступая лишь профессии менеджера по продажам. На вакансии продавцов сегодня приходится 70% от всех предложений о работе в отрасли розничной торговли, сообщает hh.ru.

Как изменился спрос на продавцов за 10 лет

За весь 2021 года в России было открыто 475,5 тысячи вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – это в 11 раз больше, чем в 2012 году. В Иркутской области за этот же период количество предложений о работе для продавцов выросло еще больше, в 22 раза.

Уровень предлагаемых и ожидаемых зарплат

Уровень средних предлагаемых зарплат в вакансиях продавцов за последнее десятилетие в целом по России вырос в полтора раза, до 30,2 тысяч рублей. В Иркутской области зарплаты для данных специалистов увеличились в 1,6 раз: в 2022 году средний их уровень составил 32,2 тысячи рублей, тогда как в 2012 году был 19,7 тысяч рублей. А самые высокие заработки российским продавцам предлагают в Чукотском АО (в среднем 66,2 тыс. руб.), в Магаданской области (53,4 тыс. руб.), и в Камчатском крае (52,1 тыс. руб.).

Зарплатные ожидания, указанные в резюме продавцов, в целом по стране выросли на 12 тысяч рублей, до 27 тысяч рублей в 2022 году. При этом в Иркутской области ожидаемые зарплаты выросли чуть больше, до уровня 29,7 тысяч рублей в среднем (+14,4 тысячи рублей за 10 лет).

Активность соискателей-продавцов

Количество соискателей-продавцов за десятилетие выросло в России в 6 раз: если в 2012 году было открыто только 79,1 тыс. таких резюме, то в 2021 году – 509,2 тыс., а за первое полугодие текущего года – уже 599,5 тыс. резюме.

В Иркутской области активность соискателей в данном направлении также превысила показатели всего прошлого года (10,8 тысяч резюме было открыто в 2022 году, а за весь 2021 – 8,8 тысяч резюме). Кроме того, Иркутская область вошла в топ-20 регионов России с самым большим количеством соискателей, рассматривающих работу продавцом-консультантом или продавцом-кассиром (15 место).

Продавцы – дефицитные специалисты

Конкуренция соискателей за вакансии продавцов в регионе невысока: в среднем, на одно предложение о работе приходится всего 2,6 активных резюме, что характерно для «рынка соискателя», когда работодатели испытывают ощутимый дефицит кадров.