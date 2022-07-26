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Доходы с начала 2022 года снизились у 44% жителей Иркутской области

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос и выяснил, как изменились доходы россиян с начала года. По результатам исследования, 44% жителей Иркутской области отметили снижение денежных поступлений в 2022 году.

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Треть опрошенных иркутян – 33% – ответили, что их доход не изменился. А каждый пятый (23%) даже рассказал об увеличении заработка в текущем году. При этом участники опроса отметили, что из-за роста цен их расходы также выросли. 

В среднем по стране 43% россиян пожаловались на снижение доходов, у 36% они не изменились, а у 20% – выросли. В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов – около 50% жителей этих регионов. В ХМАО, напротив, больше всего тех, чьи доходы выросли. А в Москве результаты опроса схожи со средними по стране: 42% отметили снижение денежных поступлений.  

Всероссийский опрос проводился с 5 по 14 июля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие более 11 тысяч человек из 83 регионов РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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