Эксперт Широв призвал повысить уровень жизни россиян для роста экономики

Для дальнейшего роста экономики власти должны сделать всего три шага, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.

«Во-первых, нужно восстанавливать импорт, контакты, выстраивать систему платежей. Дело в том, что, как бы нам не хотелось, мгновенного импортозамещения не произойдет. А импорт – штука необходимая, и сейчас он явно находится ниже тех уровней, которые обеспечивают нам нормальное функционирование экономики», – сказал Широв.

Вторым шагом, по его словам, должно быть научно-технологическое развитие страны. «Ясно, если Россия не добьемся технологического суверенитета, или, по крайней мере, если у нас не будет возможности войти в клуб тех стран, которые владеют ведущими технологиями, то по эффективности производства мы будем проигрывать в конкурентоспособности», – сказал эксперт.

А третий, самый сложный, но и самый важный шаг, по его словам – это повышение уровня жизни людей. «Надо, несмотря на все сегодняшние ограничения, переломить тенденцию последних почти 10 лет, когда уровень жизни практических всех слоев населения, особенно среднего класса, не рос, а даже снижался. Ведь главная характеристика экономического роста государства – это уровень жизни и благосостояния ее граждан. Вот почему политика компенсации негативного развития кризиса на доходы населения должна стать ключевым моментом вообще всей истории», – подчеркнул Широв.