Ситуация лучше, чем прогнозировали. «Слата» заявила о росте товарооборота и стабилизации цен

Сеть супермаркетов «Слата» сообщила о росте товарооборота по итогам второго квартала на 4,2%. Он произошёл за счет повышенного спроса на товары длительного хранения – сахар, крупы, макароны, бакалею, а также роста продаж в категории «Вода и соки», «Кондитерские изделия», «Бакалея», «Бытовая химия». В сети отмечают, что к июлю на рынке продуктового ритейла наметился разворот: цены на товары стабилизировались, на рынок возвращаются привычные промо акции, насыщение ассортимента постепенно происходит за счет товаров-аналогов.

Цены ниже

В среднем во втором квартале минимальный набор продуктов в «Слате» по цене был ниже набора Иркутскстата на 7,2%. Так, набор из 33 позиций в «Слате» стоил: в Иркутске 6107 руб. (цена набора по анализу Иркутскстата – 6455 руб.), в Ангарске 6001 руб. (6363 руб.), в Братске 6298 руб. (7012 руб.). Часть продуктов в «Слате» была заметно дешевле, чем в целом по Иркутской области (ниже, чем по данным Иркутскстата): некоторые овощи и фрукты (картофель на 31%, морковь на 27%, яблоки на 28%), рыба свежемороженая (на 33%), масло сливочное (на 35%).

– Чем дальше, тем больше становится очевидным, что ситуация значительно лучше, нежели многие предполагали. Даже на третий квартал были неутешительные прогнозы, но июль уже показал умеренный поворот и возврат к привычной модели продаж. Товар поступает на склады регулярно и в полном объеме, запасы сформированы. Происходят задержки только того товара, у которого высокая импортная составляющая при производстве, – отметил заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

Массового ухода брендов нет

В целом в сети супермаркетов «Слата» представлены импортные товары из 96 стран, это около 18% от всего ассортимента. Топ товаров и стран по продажам: бананы (Эквадор), шоколад Ritter Sport, Kinder (Германия), красный перец и чеснок (Китай), Martini (Италия), трикотаж (Белоруссия). Как такового массового ухода брендов, о котором писалось в марте-апреле, не произошло.

– К нам поступают отдельные заявления о прекращении поставок товара в сети. Многие уходят с оригинальными брендами, например компания Energizer, но мы находим замену. Алкогольная группа оказалась одной из самых чувствительных. Ряд популярных брендов уже ушел во втором квартале и заменить на альтернативные бренды с разрешенных стран или из России не до конца удалось, – добавил Сергей Дорохов.

Стоит отметить, что большинство из «уходящих» покупатель еще может видеть в продажах, так как у поставщика сформированы на складах товарные запасы до полугода.

Сеть «Слата» прорабатывает альтернативные каналы поставок из дружественных стран. Как и на российском рынке, идут активные попытки замещения сильных импортных брендов. Coca-Cola и Pepsi заявили об уходе с российского рынка. В перспективе, по заявлениям специалистов, возможны поставки по параллельному импорту и «размытие» ассортимента газированных напитков аналогами.

Доля промо восстанавливается

В торговой сети «Слата» отмечают, что в июле доля привычного для покупателя промо в магазине восстановилась почти до уровня прошлого года. Ранее она составляла 25%, в марте упала до 15%, а в июле 2022 года сеть вернулась к плановым показателям 22-25%. На текущий момент предложения от поставщиков на промо поступают регулярно. Главным образом, на него повлияла «стабилизация» курса валют и факт распродажи остатков, но не все бренды и категории товаров стоят в привычном промо.

По словам Сергея Дорохова, в самой промозависимой категории «бытовая химия и стиральные порошки» показатели промо остались на прежнем уровне – скидки не превышают 20%, к привычным 40% пока рынок не вернулся. Или, например, «Кит-кат» и «Несквик» делают специальные предложения закупки по промоценам в связи с уходом с рынка.

Помимо промо «Слата» предлагает своим покупателям воспользоваться и системой возврата кешбэка на «ФрешКарту» лояльности за покупку товаров различных категорий от 20 до 50%. Подробные условия – на официальном сайте сети www.slata.ru