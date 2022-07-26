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Байкальский саммит девелоперов прошёл в Иркутске

Мероприятие, организатором которого выступает Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД), уже в восьмой раз собрало в Иркутске представителей рынка недвижимости, строительной отрасли, управляющих компаний, архитекторов и проектировщиков, разработчиков строительных технологий и других специалистов со всей страны – от Москвы до Владивостока. Особенно, учитывая тот факт, что для удобства участников саммит был организован в популярном теперь смешанном формате: офлайн и онлайн.

<p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.
Фото: Андрей Фёдоров

Основная идея деловой программы саммита заключалась в его названии «Трансформация девелопмента». На пленарных заседаниях представители разных направлений обсудили такие актуальные отраслевые темы, как проблемы и успехи комплексного развития застроенных и незастроенных территорий на примере разных городов – Иркутска, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Обозначили современные тренды в недвижимости и состояние дел в импортозамещении. Подискутировали о путях развития Байкальска, в том числе, с точки зрения архитектурного планирования и девелопмента.

Кроме пленарных заседаний и панельных дискуссий для участников саммита также были организованы экскурсионные туры по знаковым объектам недвижимости в Иркутске – 130-й квартал, Цесовская набережная, квартал «Стрижи» и за городом – в коттеджный посёлок «Патроны Парк».

<p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.
Фото: Андрей Фёдоров


<p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Байкальский саммит девелоперов - 2022, Иркутск.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года":
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