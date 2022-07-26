Счетная палата против повышения НДФЛ на доходы свыше 50 млн рублей

Аудиторы не увидели обоснований в выборе именно этой суммы для повышенного налогообложения, хотя и признали, что это приведет к увеличению доходов бюджета. Заключение на законопроект группы депутатов имеется в распоряжении «Известий».

В ряде фракций тем не менее готовы инициативу одобрить. Эксперты считают, что в условиях санкций принятие законопроекта может привести к уходу бизнеса в тень и отказу от уплаты налогов.

Как выяснили «Известия», Счетная палата России дала отрицательное заключение на законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц». Документом предлагалось увеличить НДФЛ для граждан, зарабатывающих более 50 млн рублей в год, до 18%.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается», — говорится в заключении аудиторов.

В Счетной палате также уточняют, что принимать решение о развитии прогрессивной шкалы налогообложения физлиц возможно только после анализа правоприменительной практики по взиманию повышенного НДФЛ с тех, кто зарабатывает более 5 млн и платит 15-процентный налог.

«В соответствии с правовой позицией Конституционного суда РФ, должен соблюдаться принцип, предполагающий сохранение разумной стабильности правого регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм», — указывается в документе.

Кроме того, аудиторы подчеркивают, что в материалах к законопроекту не прописано обоснование выбора суммы доходов в размере 50 млн рублей в качестве порога для повышения ставки налогообложения.