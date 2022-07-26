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Энергопотребление в Иркутской области за 1-е полугодие выросло на 8,9%

Энергопотребление в Иркутской области за 1-е полугодие 2022 года составило 32 578 млн кВт∙ч, что на 8,9 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Согласно оперативным данным Филиала Системного оператора – ОДУ Сибири, Иркутская область стала лидером по этому показателю среди регионов Сибири.

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Также энергосистема региона лидирует по показателю выработки энергии: за 6 месяцев 2022-го энергосистема Иркутской области выработала 35 183,9 млн кВт∙ч, рост к данным 1-го полугодия прошлого года составил 9,7 %.

Всего выработка электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири за шесть месяцев 2022 года составила 110 029,6 млн кВт∙ч, что на 0,7 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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