Иркутская область наращивает объёмы экспорта

В первом квартале 2022 года объёмы экспорта товаров из Иркутской области возросли по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 29%. Об этом было заявлено на заседании Экспортного совета при губернаторе Иркутской области, которое прошло под руководством главы региона Игоря Кобзева.

Фото с сайта правительства Иркутской области



По данным на конец июня 2022 года, при содействии Центра поддержки экспорта региона (ЦПЭ), входящего в структуру Центра «Мой бизнес» - Иркутск, контракты заключили 34 экспортёра. Объём поддержанного экспорта достиг $16,8 млн. Для сравнения: в прошлом году на эту же дату было заключено 19 контрактов, а объём составлял $4,3 млн. Также в этом году при поддержке ЦПЭ пул экспортёров пополнили 19 новых участников из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Их доля от общего количества контрактов достигла 56%. Они поставляют продукты питания, саженцы, строительные материалы, промышленное оборудование, унты в Монголию, Киргизию, Узбекистан, Казахстан. Общий объём экспорта данных компаний составил $ 0,76 млн.



На заседании отметили, что в 2022 году положительной динамике способствовали бизнес-миссии и выставки, активизация работы по поиску зарубежных партнёров и переориентация экспортных потоков в дружественные страны.



- Комплекс мер по поддержке экспортёров в Иркутской области достаточно широк, и мы постоянно работаем над его совершенствованием, в том числе и с учётом текущей ситуации, - подчеркнул Игорь Кобзев.



Глава региона напомнил, что из Иркутской области экспортируются товары в 85 стран мира, 36 из них ввели санкции в отношении России. Чтобы стабилизировать ситуацию, проводится ряд мероприятий, в том числе по вовлечению в экспортную деятельность новых компаний. Реализуется проект «Экспортный десант». Его участники - представители регионального правительства, федеральных ведомств, институтов поддержки бизнеса - с начала года посетили девять муниципальных образований Иркутской области. Также в Приангарье продолжается работа оперативного штаба по выработке мер поддержки экономики региона. Особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, экспортёрам.



С 19 по 22 июля 2022 года в Приангарье по инициативе Российского экспортного центра при поддержке правительства Иркутской области прошла Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта. Участие в ней приняли более 120 человек из 78 российских регионов. Это представители Российского экспортного центра, руководители центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации и центров «Мой бизнес».



На заседании Экспортного совета предметно рассмотрели вопросы поставок за рубеж сельхозпродукции, переработанных лесных ресурсов, угля, продовольственных товаров. При этом были обозначены возможные риски, определены задачи, направленные на поддержку экспортёров.