Куда едут отдыхать россияне этим летом

В СберСпасибо проанализировали тенденцию списаний бонусов на поездки и отели среди более 60 млн человек и определили главные тренды в путешествиях россиян летом 2022 года.

В июле Москва и Санкт-Петербург остаются самыми популярными направлениями для путешествий — больше всего бонусов было списано при бронировании отелей в мегаполисах. В начале лета Сочи входил в топ-3 самых востребованных локаций для отдыха. Однако к середине сезона ажиотаж прошёл, в туристическом рейтинге он опустился на 10 место. Аналитики объясняют такую динамику тем, что 85% номерного фонда сегодня уже недоступны, россияне выбирали и оплачивали отели на июль несколько месяцев назад.

Вместе с этим, другие, менее популярные для летнего отдыха города, столкнулись с наплывом туристов — в 2022 году в топ локаций по бронированию проживания вошли Казань и Владивосток. Из зарубежных направлений лидирует Минск — недорогие отели там составляют конкуренцию как иностранным, так и российским курортам.

Жаркие выходные в столице и заполненные гостиницы на юге увеличили спрос на путешествия по регионам России и короткие, в пределах 300 км, поездки за город. Аналитики также зафиксировали длительность бронирований по РФ — чаще всего россияне останавливались в отелях на один-два дня.

Краткосрочные путешествия сегодня доступны не только владельцам личных автомобилей — летом 2022 особой популярностью пользуются автобусные туры. Гибкое расписание, невысокая стоимость билетов и возможность оплатить поездку с помощью бонусов позволяют бóльшему числу россиян выбраться куда-то на выходные. В топ-5 автобусных направлений входят: Санкт-Петербург, Минск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, гендиректор программы лояльности СберСпасибо:

«Большая часть россиян запланировали отпуска заранее — к июлю курорты на юге страны оказались ожидаемо заполнены. Сегодня мы отмечаем, что популярность набирают ранее не самые востребованные для летних путешествий направления — Владивосток, Казань, Минск. Летняя жара даёт шанс нетипичным для массового туризма городам принять больше гостей. Однако спланировать траты разумно всё ещё возможно с учётом сезонных предложений и стабильных опций по списаниям бонусов в программе лояльности. Что касается вариантов для поездок, мы заметили, что автобусные межрегиональные и даже международные рейсы начинают пользоваться бóльшим спросом. Здорово, когда люди открыты к новым местам, форматам отдыха и стараются во время отпуска искать самые выгодные предложения».

Чтобы воспользоваться бонусами от СберСпасибо для покупки билетов или бронирования отелей, нужно оформлять заказы в приложении или на сайте программы в разделе «Тревел». При оформлении заказа необходимо указать количество бонусов для списания. Ими участники могут покрыть до 99% стоимости покупки.