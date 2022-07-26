Россельхозбанк принял участие в Дне поля в Иркутской области

В Черемховском районе Иркутской области после трехлетнего перерыва состоялся традиционный для работников сельского хозяйства праздник День поля.

В рамках мероприятия на выставке новейших образцов сельскохозяйственной техники были представлены тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающие и посевные машины, грузовые автомобили и др. На Дне поля также прошли семинары по технологии производства молока, селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур, увеличению ресурса подшипников и подшипниковых узлов, снижения простоя и ремонтов в сезон работ.

Развлекательную часть формировали конкурсы профессионального мастерства и спортивные состязания. Иркутский филиал Россельхозбанка выступил организатором и генеральным партнером первого турнира по силовому экстриму «Самый сильный на селе».

«Участие Россельхозбанка в первом силовом турнире — не случайно. Несмотря на нашу, казалось бы, офисную работу, мы принимаем активное участие в спортивных мероприятиях, наши сотрудники увлекаются различными видами спорта и занимают активную жизненную позицию. На следующий год мы планируем выставить команду участников от РСХБ, чтобы представлять банк в одном из самых зрелищных состязаний в силовом спорте. А уже сейчас будем активно готовиться – конкурсы действительно предстоят очень сложные. Желаю вам успехов, неиссякаемой силы духа, и только побед!» — поприветствовала участников соревнования директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.

Силовой турнир проходит в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ совместно с общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация силового экстрима России». Победители отборочных туров будут представлять Иркутскую область на финальных соревнованиях, которые состоятся в Москве в сентябре этого года.

«Спорт, не только дает силу физическую, самое главное, он воспитывает силу духа, силу характера. А сила нам нужна не только для защиты, но и для созидательной работы — строительства дома, выращивания хлеба, освоения новых территорий. Наша страна по праву гордится именно такой созидательной силой и единением. А сегодня примером этой доброй силы и командного единения являетесь вы. Я благодарен, что вы откликнулись на наш призыв испытать свои силы, и желаю победы сильнейшей команде!», — сказал представитель ФГБУ Агенство развития сельских территорий, советник директора Научного центра изучения проблем сельских территорий российского государственного аграрного заочного университета Анатолий Гончаров.

Участники померились силами в метании гирь, кантовке покрышек, становой тяге и других дисциплинах. Большой отклик у болельщиков и зрителей соревнований вызвал финальный конкурс — «Буксировка транспорта». В нем за максимально короткое время команда (мужчина и женщина) должны были передвинуть автомобиль весом не менее 2,5 тонны на дистанцию 20 метров.

По итогам турнира были определены победители в трех номинациях: командное первенство, а также личное первенство среди мужчин и женщин. По итогам командного зачета первое место заняли Владимир Яхно и Олеся Антосяк из Усольского района, Владимир также стал самым сильным среди мужчин. Ирина Барабанщикова из Черемхово стала победительницей среди женщин. Им предстоит защищать честь области на всероссийском турнире в сентябре в Москве. В торжественной обстановке министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков и директор Иркутского РСХБ Наталья Баркова вручили награды победителям.

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