Продажи полисов СберСтрахования по комплексной защите малого бизнеса выросли в 1,7 раза

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование поддерживает малый и микробизнес и предлагает линейку продуктов, специально разработанных для этого сегмента. Самым популярным продуктом для таких предприятий в I полугодии 2022 года стала программа комплексного страхования «Защита 360». Во II кв. этого года было оформлено в 1,7 раза больше полисов комплексной защиты, чем в I кв.

Во втором полугодии 2021 года СберСтрахование предложила малым и микропредприятиям универсальный продукт комплексного страхования — программу «Защита 360». До этого представители малого и микробизнеса оформляли в основном полис «Сбереги бизнес» для защиты исключительно имущественных интересов.

С запуском продукта «Защита 360» СберСтрахование наблюдает стабильный рост интереса именно к этой программе. Всего в первой половине текущего года защиту как комплексную, так и имущественных интересов оформили почти 14 тыс. представителей малого и микробизнеса. Преимущественно полисы приобретали предприниматели из Москвы, при этом бизнес в других регионах России также проявлял интерес к страховым продуктам.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«Ведение бизнеса подразумевает риск и ответственность. На пути к успеху предприниматели могут столкнуться с непредвиденными ситуациями и расходами, которые могут не только нанести урон всем производственным процессам, но и полностью остановить бизнес. Поэтому предпринимателю так важно чувствовать себя под защитой. Программа "Защита 360" разработана специально для малого и микробизнеса и позволит предприятиям получить комплексную страховую защиту и не опасаться, если что-то пойдет не по плану».

«Защита 360» позволяет индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу защитить всё необходимое в одном полисе: имущество, здоровье сотрудников и гражданскую ответственность, а также застраховать убытки от перерыва в деятельности и расходы на получение консультаций по результатам налоговой проверки.