Новости

В Шелехове не обнаружено превышений ПДК в атмосферном воздухе – Иркутский Гидромет

По информации местного телевидения «Шелехов ТВ», в город прибыл руководитель службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов. Главная цель его визита – выяснение источника появления на городских улицах неизвестного белого порошка, а также оценка качества воздуха в связи с этой аномалией.

– Сейчас проводятся контрольно-надзорные мероприятия. По данным Иркутского управления гидрометеорологии, превышение предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защитной и селитебной зоны в городе не выявлено, – говорит Николай Сафронов.

Также он предположил, что «это взвешенные частицы».

– Возможно, это золовая пыль. В дальнейшем уже будет известно по данным лабораторных исследований. Рядом с территорией завода пыли точно нет, – сообщил представитель областного Гидромета.

Напомним, что любой желающий может убедиться в не превышении ПДК на сайте - Единая информационная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха (feerc.ru)


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Русал» протестирует спрос на облигации в юанях
Корпорация IMAX заявила о прекращении деятельности в России
Продажи российской дорожно-строительной техники замедлились
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании