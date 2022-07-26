В Шелехове не обнаружено превышений ПДК в атмосферном воздухе – Иркутский Гидромет

По информации местного телевидения «Шелехов ТВ», в город прибыл руководитель службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов. Главная цель его визита – выяснение источника появления на городских улицах неизвестного белого порошка, а также оценка качества воздуха в связи с этой аномалией.

– Сейчас проводятся контрольно-надзорные мероприятия. По данным Иркутского управления гидрометеорологии, превышение предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защитной и селитебной зоны в городе не выявлено, – говорит Николай Сафронов.

Также он предположил, что «это взвешенные частицы».

– Возможно, это золовая пыль. В дальнейшем уже будет известно по данным лабораторных исследований. Рядом с территорией завода пыли точно нет, – сообщил представитель областного Гидромета.

Напомним, что любой желающий может убедиться в не превышении ПДК на сайте - Единая информационная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха (feerc.ru)