Банк «Открытие» продлил возврат предпринимателям комиссии за использование Системы быстрых платежей до конца 2022 года

Банк «Открытие» будет обеспечивать бесплатные переводы через Систему быстрых платежей для компаний малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2022 года. Это стало возможно благодаря продлению на второе полугодие соответствующей правительственной программы поддержки бизнеса.

Банковские комиссии за совершение физическими лицами операций по оплате товаров, работ, услуг с использованием СБП по-прежнему будут возмещаться компаниям в полном объеме за счет средств федерального бюджета. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия.

Банк «Открытие» участвует в программе по соглашению с Министерством экономического развития РФ. На данный момент бесплатными платежами пользуются более 2000 клиентов банка из числа компаний МСБ. Комиссия возвращается автоматически за каждый месяц действия программы. Рассчитывать на компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка.

Подключиться к сервису приема платежей через СБП можно дистанционно, подав заявку на сайте банка или позвонив на горячую линию, а также в офисе «Открытия».