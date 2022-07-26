Эндокринологический центр в Иркутске могут построить на улице Якоби

Возможность строительства областного эндокринологического центра в Иркутске обсудил сегодня Губернатор Игорь Кобзев с руководством регионального министерства здравоохранения во время выездного совещания в ГКБ N6, где сейчас находятся отделения офтальмологии, реабилитации при заболеваниях центральной неровной системы, реабилитации после коронавирусной инфекции и терапевтическое отделение. Территория этого медицинского учреждения на ул.Якоби, общей площадью 4,2 га, рассматривается для возведения центра для лечения эндокринных заболеваний.

– Президент России Владимир Владимирович Путин определил борьбу с эндокринными заболеваниями как одно из приоритетных направлений в медицине. Сейчас мы рассматриваем возможность построить в Иркутске современный центр, необходимость в оказании профильной помощи населению на высоком уровне, конечно, есть. И сейчас есть возможность привлечения федеральных средств для этих целей. Также на этой территории мы рассматриваем строительство новых зданий поликлиники и стационара ГКБ N6, - сказал Губернатор Игорь Кобзев.

- Необходимо, чтобы центр включал в себя консультативную помощь взрослому и детскому населению области, телемедицинское консультирование, лабораторную диагностику. Кроме того, мы планируем эндомобиль, на котором специалисты смогут выезжать в отдаленные территории и оказывать помощь. Строительство эндокринологического центра будет направлено на доступность и качество оказания медицинской помощи, - отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Губернатор Игорь Кобзев также сообщил, что обращение с просьбой поддержать строительство в Иркутске областного эндокринологического центра направлено в федеральное Министерство здравоохранения.