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44% жителей Иркутской области заявили о снижении доходов с начала 2022 года

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44% жителей Иркутской области отметили снижение денежных поступлений в 2022 году. При этом треть опрошенных иркутян — 33% — ответили, что их доход не изменился. А каждый пятый (23%) даже рассказал об увеличении заработка в текущем году.  Таковы результаты опроса автомобильного сайта Дром.

В среднем по стране 43% россиян пожаловались на снижение доходов, у 36% они не изменились, а у 20% — выросли. В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов — около 50% жителей этих регионов. В ХМАО, напротив, больше всего тех, чьи доходы выросли. А в Москве результаты опроса схожи со средними по стране: 42% отметили снижение денежных поступлений.   

Всероссийский опрос проводился с 5 по 14 июля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие более 11 тысяч человек из 83 регионов РФ.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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