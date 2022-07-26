Сбер поздравил выпускников своих совместных образовательных программ с успешным окончанием обучения

424 выпускника бакалавриата и магистратуры совместных образовательных программ Сбера получили сертификаты об окончании обучения, подписанные Президентом, Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом. Торжественные церемонии вручения состоялись 19 июля в офисе Сбера на Кутузовском 32 в г. Москве и 22 июля (последнее - в онлайн формате).

Во время выпускных перед вчерашними студентами с напутственными словами выступили руководители образовательных программ. Участники смогли посоревноваться в игре на эрудицию по темам: финансовая грамотность, IT, история и другие. Победители игры получили умные медиаприставки SberBox.

Сбер активно сотрудничает с системой высшего образования и реализует с вузами-партнёрами более 64 совместных образовательных программ (из них 40 по IT-направлениям). В 2021-2022 учебном году на них обучались порядка 2000 студентов, около 800 из которых по IT-специальностям.

Все программы реализуются по актуальным для Сбера и современного рынка труда направлениям в 26 регионах страны. Это позволяет многим студентам освоить востребованную профессию, не уезжая далеко от дома.

Андрей Очеретный, управляющий директор-руководитель Дирекции академических партнёрств Сбербанка:

«Сегодня сотрудничество бизнеса и академической среды является необходимым условием для подготовки высококвалифицированных кадров. В таком симбиозе образовательные организации обеспечивают прочную фундаментальную базу, а бизнес привносит актуальную технологическую повестку и обеспечивает развитие практических навыков. В итоге это позволяет молодым специалистам начинать карьеру ещё на студенческой скамье».

Сбер продолжает набор на совместные магистерские программы с 12 вузами России по широкому спектру направлений подготовки — от экономики до программной инженерии. На бюджетные места проводится конкурс.

Ознакомиться со всеми образовательными программами Сбера и правилами приёма можно на портале https://sbergraduate.ru/educational-programs/